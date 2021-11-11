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Sincan'da çocuklar geleceğe nefes oldu - Son Dakika

Sincan'da çocuklar geleceğe nefes oldu

11.11.2021 23:08

Sincan'da çocuklar geleceğe nefes oldu Sincan'da ilkokul öğrencileri "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen Ağaç Dikme Etkinliği'ne katıldı.

Sincan'da çocuklar geleceğe nefes oldu

ANKARA - Sincan'da ilkokul öğrencileri "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen Ağaç Dikme Etkinliği'ne katıldı.

Sincan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettiği 11 Kasım'da Sincan'ın Törekent Mahallesi'nde öğrencilerle "Ağaç Dikme Etkinliği" düzenledi. Etkinliğe katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çocukların bilinçlendirilmesinin doğa ve insanoğlunun geleceği için önemli olduğunu söyledi.

"Sincan olarak standartların üzerindeyiz"

Sincan'da yeşil alanların oldukça fazla olduğunu ancak durmadan yeşil alanların çoğalması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Murat Ercan, "Bizim için yeşil alanlar çok önemli. İnsanların atık ürünler ile doğaya saldığı zehrin, panzehri ağaçlar. Ağaca bizim inancımızın, kültürümüzün ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Örfi kanunlarda ağaç keseninin başını kesen fermanlar var. Dolayısıyla ağaç bilincini Sincan olarak standartların üzerindeyiz ama bunu da yeterli görmüyoruz. Kişi başı 15 metrekarelere kadar götürmenin çabasındayız. Yapımı devam eden yeşil alanlarımız, millet bahçelerimiz var. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımız Büyükşehirde yaşamanın avantajlarından yararlanırken mümkün olduğu kadar Büyükşehrin handikaplarından da az etkilensinler" ifadelerini kullandı.

"Biz sıfır atık ve geri dönüşüm kapsamında 120 bin kişiye eğitim verdik"

Çocukların erken yaşlarda bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Başkan Ercan, "Biz geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda çıtayı yükselttik, başarılı belediyeyiz, her yıl ödül alıyoruz. Ama burada bizim en önemli paydaşımız çocuklarımız, gençlerimiz. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul çağındaki gençlere bu zihniyeti kazandırdığınız zaman ailesini ve yakın çevresini hizaya getiriyor. Onlara başkalarının öğretemeyeceği kurallara riayet etmeleri gerektiğini o çocuklar öğretiyor. Biz sıfır atık ve geri dönüşüm kapsamında 120 bin kişiye eğitim verdik 2 buçuk yılda. Bu eğitimlerimizle kişi başı bin 200 gram olan atık miktarını 800 grama düşürdük. Bu 600 bin kişilik Sincan'da 200 bin kişinin atık çıkartmaması demek. Bunu da çocuklarla yaptık" diye konuştu.

Sincan'da çocuklar geleceğe nefes oldu
Sincan'da çocuklar geleceğe nefes oldu
Sincan'da çocuklar geleceğe nefes oldu
Sincan'da çocuklar geleceğe nefes oldu

Sincan Belediyesi, geri dönüşüm, Sincan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sincan'da çocuklar geleceğe nefes oldu - Son Dakika


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