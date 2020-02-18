Sincan'da çocuklar sporla buluştu, annelerin yüzleri güldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincan'da çocuklar sporla buluştu, annelerin yüzleri güldü - Son Dakika

Sincan'da çocuklar sporla buluştu, annelerin yüzleri güldü

7 saat önce

Sincan Belediyesi, anne-çocuk oyun evlerinin minik sakinlerini sporla tanıştırdı.

Sincan'da çocuklar sporla buluştu, annelerin yüzleri güldü, System.String[]

Sincan Belediyesi, anne-çocuk oyun evlerinin minik sakinlerini sporla tanıştırdı. Çocuklar hocalar eşliğinde spor yapıp, verimli zaman geçirdi.


Sincan Belediyesi örnek faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Anne-çocuk oyun evlerinde çocuklar artık spor yapma imkanı buluyor. Anne-çocuk oyun evlerinin sayısını arttırmayı hedefleyen Sincan Belediyesi, bu evler aracılığıyla çocukların bir arada zaman geçirmesini, iletişim kurmasını ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını amaçlıyor. Oyun evlerinde önemli gün ve haftalar kutlanıyor, çocuklar rengarenk oyuncaklar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.


Minikler anne-çocuk oyun evlerinde şimdi ise spor yapmaya başladı. Spor hocaları eşliğinde ücretsiz sportif faaliyetlere katılan çocukların heyecanı, annelerini de mutlu etti. Çocuklarının bedensel ve ruhsal gelişimi için sporun önemine dikkat çeken uzmanlar, aileleri sportif faaliyetlere katılmaya davet etti. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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