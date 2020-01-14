Sincan'da dilencilere geçit yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincan'da dilencilere geçit yok - Son Dakika

Sincan'da dilencilere geçit yok

6 saat önce

Sincan Belediyesi, halkın duygularını istismar ederek para toplayan dilencilerle mücadele etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Sincan'da dilencilere geçit yok, System.String[]

Sincan Belediyesi, halkın duygularını istismar ederek para toplayan dilencilerle mücadele etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Zabıta ekipleri tarafından vatandaşları bilinçlendirmek için hazırlanan pankartlar; okul, cami gibi herkesin kolaylıkla görebileceği yerlere asılıyor. Böylece hem çocuk yaşta dilenciliğin önüne geçilmiş oluyor, hem de halk bilgilendirilerek dilencilerin halkı sömürmesinin engellenmesi amaçlanıyor.


Sincan halkının manevi duygularını sömüren dilencilerle mücadele için Sincan Belediyesi kolları sıvadı.


Özellikle cami, hastane gibi halkın kalabalık olduğu yerleri mesken tutan dilenciler, vatandaşı kandırarak haksız kazanç elde ediyor. Dilencilerle mücadelede zabıta ve emniyet güçleri gerekli denetimleri yapıyor. Çocuk istismarının önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor. Bu konuda halkın bilinçlendirilmesi ayrı bir önem taşıyor. İşte tam bu noktada Sincan Belediyesi devreye girdi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan pankartlar Sincan'da herkesin görebileceği noktalara asılıyor. Pankartlarda "Huzurlu bir kent için dilencilere para vermeyiniz. Siz onlara para verdiğiniz sürece onlar dilenmeye devam edecektir" şeklinde vatandaşı uyarıcı mesajlar veriliyor. Yine çocuk dilenciliğinin önüne geçmek için vatandaşlar bilgilendiriliyor. Hazırlanan afişlerde "Çocuklarımıza para vererek onları sokağa mahkum etmeyelim" deniliyor. Trafikte uygunsuz şekilde para kazanmaya çalışan çocuklar konusunda da uyarılar yapılıyor. Hazırlanan pankartta "Trafikte mendil ve benzeri ürünler satan çocuklardan alışveriş yaparak her geçen gün sayılarının artmasına neden olduğunuzu ve onların hayatlarını tehlikeye attığınızın farkında mısınız" şeklinde ikaz edici mesajlar veriliyor.


Dilencilikle mücadelede vatandaş tarafından yapılan ihbarlar da son derece önemli. İhbarlar için Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait "444 4 762" numarasını arayabilirsiniz. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Zabıta, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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