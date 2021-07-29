Sincan'da doğal ürünler haftanın 4 günü köylü pazarlarında vatandaşla buluşuyor

Sincan Belediyesi'nin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu köylü pazarları, haftanın 4 günü hizmet vermeye başladı.

Üreticiden tüketiciye köprü kuran, organik ürünleri vatandaşın sofrasına taşıyan köylü pazarları Sincan'da yeniden kurulmaya başladı. Haftanın 4 günü farklı mahallelerde hizmet veren köylü pazarları, üreticiye doğrudan satış yapma fırsatı sunuyor. Köylü pazarları, salı günleri Mevlana Mahallesi cuma pazarı yerinde, çarşamba günleri Menderes Mahallesi çarşamba pazar yerinde, - cuma günleri Osmanlı Mahallesi salı pazarı yerinde, pazar günleri ise Mustafa Kemal Mahallesi cumartesi pazar yerinde Sincanlılara hizmet veriyor.

Köyü pazarları Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası işbirliği ile koordineli çalışma sonucunda kuruluyor. Üretici belgesi alan çiftçiler, Sincan Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabiliyor. - ANKARA