Sincan'da dolmuşlar ve taksiler salgın hastalıklara karşı ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincan'da dolmuşlar ve taksiler salgın hastalıklara karşı ilaçlandı - Son Dakika

Sincan'da dolmuşlar ve taksiler salgın hastalıklara karşı ilaçlandı

7 saat önce

Sincan'da halkın ortak kullandığı mekanlar ile dolmuşlar ve taksiler ilaçlanıp dezenfekte ediliyor.

Sincan'da dolmuşlar ve taksiler salgın hastalıklara karşı ilaçlandı, System.String[]

Sincan'da halkın ortak kullandığı mekanlar ile dolmuşlar ve taksiler ilaçlanıp dezenfekte ediliyor.


Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sincanlıların sık sık ziyaret edip vakit geçirdiği kıraathaneler ve konakları salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem amaçlı belli aralıklarla dezenfekte ediyor. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan ortak alanlar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanıyor. Ekipler toplu taşıma araçları için de ayrıca bir çalışma yürütüyor. Her gün binlerce kişinin seyahat ettiği dolmuşlar ve taksiler teker teker ilaçlanıp dezenfekte edildi. Sincan halkı, temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekipler, toplu taşımada hijyenin önemine dikkati çekerek, çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.


Sincan Belediyesi, tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor. - ANKARA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
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