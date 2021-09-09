Üye Girişi
Sincan'da E-spor heyecanı başlıyor - Son Dakika

Sincan'da E-spor heyecanı başlıyor

09.09.2021 11:06
Sincan'da E-spor heyecanı başlıyor, System.String[]

Gençlere ve dijital çağa önem veren Sincan Belediyesi, E-Spor heyecanına ortak oluyor.

Gençlere ve dijital çağa önem veren Sincan Belediyesi, E-Spor heyecanına ortak oluyor. Turnuva 17-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gençlere ve dijital çağa önem veren Sincan Belediyesi, E-Spor heyecanına ortak oluyor. Pes turnuvasının kayıtları 16 Eylül saat 17.00'de kapanacak. Kayıtların kapanmasının ardından oyuncu değişikliği yapılamayacak. 17 Eylül tarihinde saat 17.00'de birinci eleme turu başlayacak. Bu elemede bir üst tura katılmaya hak kazanan oyuncular 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak, ikinci ve üçüncü eleme maçlarına katılacak. Çeyrek finale yükselen takımların maçları, 19 Eylül tarihinde saat 16.00'da gerçekleşecek. Yarı final, final ve üçüncülük maçları ise 20 Eylül tarihinde saat 17.00'dan sonra oynanacak. Ayrıca tüm elemeler ve maçlar Sincan E-Spor Merkezinde offline olarak gerçekleşecek.

Oyuncular detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşabilecek

Takımların turnuvaya dahil olabilmesi için, takım kaptanlarının Discord sunucusunda bulunan #turnuva-kayıt-teyit kanalı üzerinden, yine Discord sunucusunda belirtilen format ile teyit yaptırması zorunlu olacak. Teyit edilmeyen takımlar ise turnuvada yer alamayacak. Teyit işlemini tamamlayan ilk 256 takım sıra ile turnuvaya dahil edilecek. Toplam 16 takım da yedek olarak alınacak. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Eylül, Espor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sincan'da E-spor heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu 11:03 Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu 10:56 Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu 10:45 Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu
Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun? 10:41 Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun? Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı 10:35 Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz 10:11 Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada 09:50 Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı 09:31 Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı

Son Dakika Haberleri
11:02 Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu
11:00 Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı
10:55 Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu
10:53 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli
10:45 Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu
10:43 Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık
10:40 Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun?
10:34 Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı
10:27 Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak
10:10 Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes "Test ücretlerini kim ödeyecek?" gibi sorular sormaya başladı         
11:12
Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı         
11:01
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak         
10:27
Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü         
10:02
Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir         
09:39
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı         
08:53
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler         
07:33
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda görüntülendi         
07:18
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi         
19:52
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda         
19:44
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 11:16:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sincan'da E-spor heyecanı başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement