Sincan'da E-spor heyecanı başlıyor

Gençlere ve dijital çağa önem veren Sincan Belediyesi, E-Spor heyecanına ortak oluyor. Turnuva 17-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gençlere ve dijital çağa önem veren Sincan Belediyesi, E-Spor heyecanına ortak oluyor. Pes turnuvasının kayıtları 16 Eylül saat 17.00'de kapanacak. Kayıtların kapanmasının ardından oyuncu değişikliği yapılamayacak. 17 Eylül tarihinde saat 17.00'de birinci eleme turu başlayacak. Bu elemede bir üst tura katılmaya hak kazanan oyuncular 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak, ikinci ve üçüncü eleme maçlarına katılacak. Çeyrek finale yükselen takımların maçları, 19 Eylül tarihinde saat 16.00'da gerçekleşecek. Yarı final, final ve üçüncülük maçları ise 20 Eylül tarihinde saat 17.00'dan sonra oynanacak. Ayrıca tüm elemeler ve maçlar Sincan E-Spor Merkezinde offline olarak gerçekleşecek.

Oyuncular detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşabilecek

Takımların turnuvaya dahil olabilmesi için, takım kaptanlarının Discord sunucusunda bulunan #turnuva-kayıt-teyit kanalı üzerinden, yine Discord sunucusunda belirtilen format ile teyit yaptırması zorunlu olacak. Teyit edilmeyen takımlar ise turnuvada yer alamayacak. Teyit işlemini tamamlayan ilk 256 takım sıra ile turnuvaya dahil edilecek. Toplam 16 takım da yedek olarak alınacak. - ANKARA