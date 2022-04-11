Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

11.04.2022 08:07

Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde elektrik trafosunun bakımı esnasında patlama meydana geldi.

Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde elektrik trafosunun bakımı esnasında patlama meydana geldi. Patlamada bir çalışan yaralandı.

Olay gece saat 03.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Nihal sokakta meydana geldi. İddialara göre, elektrik trafosu bakımı sırasında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bakım yapan bir işçi savruldu. Patlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı
Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı
Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

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Patlama, Sincan, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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