Sincan'da gençlere yönelik Matematik Müzesi açıldı - Son Dakika

Sincan Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi'nde "Matematiğe Dokunuyorum" sloganı ile yapımı gerçekleştirilen Matematik Müzesi törenle açıldı.

Müzenin açılışına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kaymakam Abdullah Küçük, AK Parti İlçe Bakanı Soner Arslanargun, belediye meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı.

AK Parti İl Başkanı Özcan, açılışta yaptığı konuşmada, Matematik Müzesi gibi projelerin AK Parti'nin "belediyecilik" konusundaki en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirterek, "insana, gönle, gençlere ve çocuklara dokunan projelerin, insanların geleceklerini inşa etmesi bakımından önemli olduğunu" ifade etti.

Sincan Belediyesinin, çalışmalarıyla başarılı işlere imza attığını anlatan Özcan, Başkan Ercan'a teşekkür etti.

Özcan, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde Ankara'da 25 ilçenin 22'sini kazandığını hatırlatarak bu belediyelerin gece gündüz demeden çalıştığını aktardı. Özcan, şöyle devam etti:

"Amacımız, derdimiz ve sevdamız Ankara. Ankaralıların hizmeti açısından elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Siz bakmayın birilerinin işi yapamayınca topu taca attıklarına veya 'Bize iş yaptırmıyor' dediklerine. Bunların hepsi doğru olmayan şeyler. Bizler Ankara'da, Ankaralı hemşehrilerimizin yararına ve katkısına, Ankaralı çocuklarımızın katkısına ne varsa, her şeyin her zaman arkasında olduk. Hiçbir zaman engellemedik, hep ön açan olduk."

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara'ya yakışacak hizmetlerin yapımını bizzat takip ettiğini, kentin de bu şekilde çok büyük hizmetler aldığını ifade etti.

"Gençler bizim önceliğimiz"

Sincan Belediye Başkanı Ercan da göreve gelmelerinden bu yana ilçeyi kültürün, sanatın ve sporun merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ve birçok yatırım yaptıklarını söyledi.

Matematik Müzesi'nin eğitim çağındaki bütün gençlere hitap ettiğini vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:

"Burada matematiği 3 boyutlu hale getiriyoruz. Somut bir şekilde o denklemlerde, o teoremlerde ve formüllerde ne denmek istendiğini gayet açıklıkla anlayabiliyorsunuz. Şunu iddia edebilirim ki matematikten nefret eden, matematikten hiç anlamadığını düşünen kişi bile buraya birkaç defa geldiği zaman matematikçi olup çıkar. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Gençlerimize çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir çalışma ve hizmet. Burada matematiğin soyut yönünü somuta çevirirken bir taraftan da tarihsel perspektif içerisinde Cezeri'den Biruni'ye kadar, Ömer Hayyam'dan Tales'e, Hipokrat'a ve Pisagor'a kadar birçok büyük matematikçiyi de tanıma ve anlama fırsatını buluyor gençlerimiz."

Ercan, yatırım bütçelerinin çoğunluğunu gençler için kullandıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Üç tane yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. 5 tane gençlik merkezimiz. Bir kongre merkezi yapıyoruz, inşallah Ankara'nın en büyüğü olacak. 2 bin 500 kişilik konferans salonu ile harika bir eser. Fatih'te 3 bin metrekarelik kolonsuz fuar alanıyla muhteşem bir eser yakında hizmete açılacak. Gençler bizim önceliğimiz. Çünkü genç demek ülkenin geleceği demek, şehrimizin geleceği ve teminatı demek. Onları ne kadar sağlam karakterli, milli ve manevi değerlerine vakıf yetiştirirsek şehrimize ve ülkemize de o kadar büyük yatırım yapmış oluruz diye düşünüyorum."

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ise müzenin gençler için çok anlamlı bir yer olduğuna dikkati çekti. Küçük, gençlerin müzeyi ziyaret etmesi konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüşerek matematikle buluşmalarını sağlamak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Özcan'a, Belediye Başkanı Ercan tarafından tablo hediye edildi.

Kurdelenin kesilmesi sonrasında, törene katılanlar müzeyi gezdi.