Sincan'da grafiti yazı ile

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililer zorunlu olmadıkça vatandaşa sokağa çıkmamaları noktasında uyarılarda bulunuyor. Sincan Belediyesi Lale Meydanı'da dikkat çekici bir mesaj paylaştı. Grafiti ile yapılan uyarı büyük beğeni topladı.

Sincan Belediyesi koronavirüs salgını ile dört koldan olağanüstü bir mücadele veriyor. Anoslarla, belediye çalışanları aracılığıyla, led ekranlardan vatandaşa uyulması gereken kurallar hatırlatılıyor, sosyal mesafeye uyulması gerektiği her fırsatta dile getiriliyor.

Lale Meydanı'nda ise grafiti ile dikkat çekici bir mesaj verildi. Vatandaşlara "Sağlığın için, sevdiklerin için evinde kal Sincan" yazısı altına aile resmi konuldu. Bu süreçte evde vakit geçirme gerekliliği vurgulandı, böylece farkındalık oluşturması amaçlandı. Grafiti ile yapılan uyarı Sincanlıların büyük beğenisini topladı. - ANKARA