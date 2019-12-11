Sincan'da hanımlar dart ile stres atıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincan'da hanımlar dart ile stres atıyor - Son Dakika

Sincan'da hanımlar dart ile stres atıyor

6 saat önce

Sincanlı kadınlar; eğitim, seminer, el işi kurslarının yanı sıra sportif faaliyetlere de katılıyor.

Sincan'da hanımlar dart ile stres atıyor, System.String[]

Sincanlı kadınlar; eğitim, seminer, el işi kurslarının yanı sıra sportif faaliyetlere de katılıyor. Sincan Belediyesi Hanımlar Konağı'nda milli sporcular tarafından dart kursu verilmeye başlandı.


Sincanlı hanımlar hem spor yapıyor hem stres atıyor. Sincan Belediyesi Hanımlar Konağı kadınlara yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Konaklarda Milli sporcular tarafından dart kursu verilmeye başlandı. İlk olarak Nene Hatun Hanımlar Konağında hanımlar dart sporu ile tanıştı.


Hanımlar darttaki hünerleri sergiledi


Eğitmenler öncelikle hanımlara dart malzemelerini tanıttı, ardından dart sporunun kurallarını anlattı. Eğitimin ardından hanımlar, dart oynamanın tadını çıkardı.


Kurslar sonunda Konaklar arasında dart turnuvası düzenlenecek. Başarılı olanlar sürpriz hediyeler kazanacak. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Nene Hatun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
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