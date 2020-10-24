Sincan'da iş yerlerinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Sincan'daki iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük'ün de katıldığı denetimlerde, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, nikah-düğün salonlarında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum ile alınan tedbirler incelendi.

Kaymakam Küçük, denetimler sırasında esnafa tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Küçük, havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlarda bir araya gelmelerin Kovid-19'un yayılması riskini artırdığını belirtti.

Bu bakımdan maskede gösterilen titizliğin özellikle fiziki mesafe konusunda da gösterilmesinin önem arz ettiğini dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"İlçemizde 29 ekip ve 96 personelle denetimler yapıldı. Koronovirüsün yayılım hızının azaltılması, kontrol altına alınması ve nihayetinde sonlandırılması için kolektif bir şekilde dikkatli olmamız gerekiyor. Maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde riayet etmemiz gerekiyor. Bu konuda denetimi yapılan iş yerlerine ikazlarda bulunduk. Kurallara uymayanlara da cezai müeyyide uygulandı."