Son Dakika Haberleri: Sincan'da kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Sincan'da kavga kanlı bitti: 1 yaralı

10 saat önce

Sincan'da kavga kanlı bitti: 1 yaralıANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Sincan'da kavga kanlı bitti: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan lale Meydanında meydana gelen olayda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hüseyin B. isimli bir genç bıçaklanarak omzundan yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
Sincan'da kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:25 Kaynak: İHA
Ankara, kavga, Sincan, 3. Sayfa
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