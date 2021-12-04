Sincan'da kesilen ağaçlar site sakinlerini bir birine düşürdü - Son Dakika

Sincan'da kesilen ağaçlar site sakinlerini bir birine düşürdü

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki ağaçların kesilmesi site sakinleri arasında tartışmalara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi, Osmanlı Mahallesi'nde bulunan bir sitede yönetim karar alarak bite bahçesindeki ağaçları kesti. Site yönetimi bütün izinlerini aldıktan sonra elektrik hatlarına ve kanalizasyon hattına zarar verdiği gerekçesiyle ağaçlarını kestiklerini söylediler. Bazı site sakinleri ise ağaçların hiç bir zararının olmadığını belirterek ağaçların kesilmesine tepki gösterdiler.