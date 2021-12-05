Sincan'da kesilen ağaçlar site sakinlerini birbirine düşürdü - Son Dakika

Sincan'da kesilen ağaçlar site sakinlerini birbirine düşürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki ağaçların kesilmesi site sakinlerini birbirine düşürdü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki ağaçların kesilmesi site sakinlerini birbirine düşürdü. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi, Osmanlı Mahallesi'nde bulunan bir sitede yönetim karar alarak site bahçesindeki ağaçları kesti. Site yönetimi bütün izinlerini aldıktan sonra elektrik hatlarına ve kanalizasyon hattına zarar verdiği gerekçesiyle ağaçlarını kestiklerini açıkladı. Bazı site sakinleri ise ağaçların hiçbir zararının olmadığını belirterek kesilmesine tepki gösterdi. - ANKARA

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