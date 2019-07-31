Son Dakika Haberleri: Sincan'da 'kimyasal zehirlenme' paniği
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sincan'da 'kimyasal zehirlenme' paniği

2 dakika önce

Sincan'da bir fabrikada çalışırken cilt yanması ve kaşıntı şikayeti başlayan 14 kişi, kimyasal zehirlenme şüphesiyle hastanede karantina altına alındı.

Sincan'da 'kimyasal zehirlenme' paniği, System.String[]
Sincan'da bir fabrikada çalışırken cilt yanması ve kaşıntı şikayeti başlayan 14 kişi, kimyasal zehirlenme şüphesiyle hastanede karantina altına alındı. Kişilerin zehirlenmediği, sivrisinek alerjisi olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde kablo üretimi yapılan bir firmanın çalışanları, akşam saatlerinde kaşıntı ve cilt yanması şikayetlerinde bulundu. İhbar üzerine fabrikaya polis, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ölçüm yaparken, sağlık ekipleri ise kaşıntı ve ciltte yanma şikayeti bulunan 14 çalışanı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine sevk etti.

Acil Servis'e karantina

Kişilerde kimyasal zehirlenmeden şüphelenen sağlık ekipleri, yaklaşık bir saat boyunca hastanenin Acil Servis bölümüne giriş çıkışları durdurarak bölümü karantina altına aldı.

Sivrisinek alerjisi

Fabrika ölçümlerinde ve çalışanların sağlık kontrollerinde kimyasal ize rastlanılmadığı, çalışanların bir sivrisinek türü nedeniyle alerji oldukları öğrenildi. Fabrika çalışanları kontrollerin ardından taburcu edilirken, acil servisteki karantina da kaldırıldı.

"Baba endişelenme"

Hastaneye sevk edilen fabrika çalışanlarından birinin babası olan Yasin Çankaya, "Vardiyada çalışıyordu kızım. Saat 23.30 gibi beni aradı. 'Baba endişelenme, iş yerinde bir sıkıntı var. Kaşıntı var, hastaneye götürüyorlar' dedi. Biz apar topar buraya geldik. Karantina altına alıyorlardı. Ne olduğunu sorduğumuzda, 'Kimyasaldan şüpheleniyoruz' dediler. 'Tedbir amacıyla alıyoruz' dediler. Bu saate kadar bekledik, Allah'a şükür bir şey çıkmamış." dedi.

Kimyasal bir durumun olmadığını belirten Çankaya, "Basit bir alerjiymiş. Havadan, hava değişikliğinden veya böcekten şüpheleniyorlar ya da yedikleri bir şey de dokunmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Konya'da silah fabrikasında yangın çıkan yangın kontrol altına alındı Silah fabrikasında yangın (2) Balayındaki Kazak turist, beton zemine düştü Baklavacı kardeşlerin saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.7.2019 04:53:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sincan'da 'kimyasal zehirlenme' paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]