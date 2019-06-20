Son Dakika Haberleri: Sincan'da koku isyanı
Son Dakika Güncel Haber

Sincan'da koku isyanı

24 dakika önce

Başkent'te sanayi bölgesinden geldiği iddia edilen yoğun koku ve duman vatandaşı canından bezdirdi.

Sincan'da koku isyanı, System.String[]
Başkent'te sanayi bölgesinden geldiği iddia edilen yoğun koku ve duman vatandaşı canından bezdirdi. Mahalle sakinleri, yetkililerin duruma müdahale etmesini istiyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandığı iddia edilen duman ve yoğun koku çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Camları sürekli kapalı tutmak zorunda kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerden konuya çözüm bulmalarını istiyor. Törekent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, "Benim çocuğum astım hastası, biz evlerde kesinlikle duramıyoruz. Dumandan kapılarımı açamıyorum, 12'inci kat olsa dahi koku çok fazla ve bu organize sanayi bölgesinden mahalle olarak şikayetçiyiz. Ağır bir koku, her gece daha çok koku geliyor. Lastik ve is kokusu olduğunu düşünüyoruz" dediler.

Yaklaşık 10 kilometrekare alanda hissedilen yoğun kokudan başta Törekent, Fatih Mahallesi, Eryaman, Yenikent'te oturan vatandaşlar şikayetçi oldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:31 Kaynak: İHA
Ankara, Sincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecavüzle suçlanan profesörün tahliyesine mağdur avukatından itiraz TRT eski başspikeri Şener Mete, Şebnem Bursalı'ya sert tepki gösterdi! Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor Otelde yakalanan yankesicinin savunması pes dedirtti: Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 08:55:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sincan'da koku isyanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]