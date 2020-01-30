Sincan'da konaklar arasında dart turnuvası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincan'da konaklar arasında dart turnuvası - Son Dakika

Sincan'da konaklar arasında dart turnuvası

7 saat önce

Sincanlı kadınlar dart sporunu çok sevdi.

Sincan'da konaklar arasında dart turnuvası, System.String[]

Sincanlı kadınlar dart sporunu çok sevdi. Milli sporculardan dart sporunun inceliklerini öğrenen kadınlar, final turnuvasında birinci olmak için kıyasıya yarıştı.


Sincan Belediyesi bünyesinde kişisel gelişim seminerleri, el işi kursları gibi pek çok etkinliğe katılan kadınlar, dart sporuyla tanışma fırsatı bulmuştu. Hanımlar konağında milli sporculardan eğitim alan ve dart sporunu ayrıntılı şekilde öğrenen kadınlar arasında turnuva düzenlendi. Kapalı spor salonunda yapılan turnuvada kadınlar arasındaki rekabet görülmeye değerdi.


77 yaşındaki Hacer Teyze'nin performansı göz doldurdu


Turnuvanın sürpriz bir de konuğu vardı. 77 yaşındaki Hacer Öcal enerjisiyle gençlere taş çıkarttı ve onur ödülüne layık görüldü.


Birbirinden renkli anların yaşandığı turnuva sonrası Elif Akgümüş birinci, Zeynep Kurtoğlu ikinci ve Esra Büyükay üçüncü oldu. Katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan 6 bin kişilik gemide 30 Türk var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:51:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sincan'da konaklar arasında dart turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]