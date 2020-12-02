Sincan'da korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Sincan'da korona virüs tedbirleri

02.12.2020 12:42
Sincan'da korona virüs tedbirleri, System.String[]

Sincan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sahada yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sincan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sahada yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, bir yandan da ilçe genelinde zabıta ekipleri sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimini arttırdı.

14 Şubat'ta salgın daha Türkiye'ye gelmeden çalışmalara başlayan Sincan Belediyesi ekipleri hijyen seferberliğini ara vermeden yürütüyor. Sincan Belediyesi 25 dezenfekte personeli ve 15 hizmet aracı ile gece gündüz hizmet veriyor. 57 mahalle, bin 676 cadde ve sokak haftada bir ilaçlı suyla yıkanıyor. 2 bin 78 kamu alanı haftada bir, özel alanlar, özel ve ticari araçlar talep halinde dezenfekte işlemi yapılıyor. Vaka çıkan binalar ise anında dezenfekte ediliyor. Bugüne kadar da 4 bin 560 binada dezenfekte işlemi yapıldı. Özel ve kamu alanı için 156 bin 790 litre dezenfektan kullanıldı. El dezenfektanı için kullanılan malzeme miktarı ise 28 bin 356 litre. Sokak ve caddelerde 147 bin 100 litre dezenfektan kullanılırken, 420 adet dezenfektan standı dağıtıldı. ATM, park, cami, pazar yeri, aile sağlığı merkezleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda da rutin olarak dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediye binası girişinde HES kodu zorunluluğu getirildi. Toplum sağlığını tehdit eden bu durumların bertaraf edilebilmesi için belediye binasına girişlerinde HES kodu kontrolü yapılıyor. İşlemler sırasında vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları sık sık hatırlatılıyor.

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte ilçede önlemler daha da sıkılaştırıldı. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar tek tek denetleniyor. Esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunuluyor. Tedbirlere uymayan esnaf ve işletmeler hakkında yasal işlem uygulanıyor.

Semt pazarlarına sıkı düzenleme

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeni ile kapalı olacak pazar yerleri hafta içi belirlenen yerlerde hizmet verecek. Cumartesi günü kurulan Yenikent Merkez Semt Pazarı ve Yunus Emre Mahallesi semt pazarı Cuma günü, Pazar günleri kurulan Pınarbaşı ve Törekent Mahallesi Semt Pazar yerleri pazartesi günü kurulacak.

Zabıta ekipleri, pazarların sabah kuruluşundan akşam kapanış saatine kadar önlem alıyor, semt pazarlarını giriş çıkış noktalarında sıkı denetim yapılıyor. Vatandaşların ve esnafın pazara maskesiz ve eldivensiz girmemesi, sosyal mesafe kuralına uyması konusunda gerekli uyarılarda bulunan ekipler kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Korona virüs sürecinde halk sağlığını korumak için aylardır sahada özverili bir çalışma yürüten Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki canlara da sahip çıkmaya devam ediyor. Acil müdahale aracı ile yardıma muhtaç sokak hayvanlarının her yerde tedavileri gerçekleştirilirken, sahipsiz hayvanlar yeni ailelerine kavuşuyor. Ekipler her gün 35 besleme noktasında sokaktaki hayvanların aç kalmaması için mama takviyesinde bulunuyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan günlerde de hem besleme hem de tedavi işlemleri uygulanmaya devam edecek. - ANKARA

Sincan'da korona virüs tedbirleri
Sincan'da korona virüs tedbirleri
Sincan'da korona virüs tedbirleri
Sincan'da korona virüs tedbirleri

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sincan Belediyesi, Koronavirüs, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sincan'da korona virüs tedbirleri - Son Dakika


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