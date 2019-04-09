Sincan'da Kültür Gezileri Başladı

Sincan Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür gezilerine başladı.

Sincan Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür gezilerine başladı. İlk etapta 600 öğrenci Çanakkale ve 435 öğrenci de Kapadokya'yı gezerek tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı buldu. Bu hafta ise 435 öğrenci Bilecik'i, 720 öğrenci de Çanakkale'yi gezecek.



Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği kültür gezileri başladı. Gruplar halinde yapılan gezilere her yıl binlerce vatandaş katılıyor. Sincan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezilerde tarihi ve kültürel değerler yerinde tanıtılıyor. Özellikle gençlerin katılımına önem veren Sincan Belediyesi, önceliği okullara verdi. İlk etapta 600 öğrenci Çanakkale ve 435 öğrenci de Kapadokya'yı gezdi. Gezilerden büyük bir beğeni ile dönen öğrenciler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür ettiler.



Başkan Ercan, belediye olarak kültür ve sosyal hizmetlere önem verdiklerini ifade ederek, "Şehrin gelişimi için altyapı hizmetleri kadar o şehirde yaşayan insanların kültür ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerin de gerçekleştirilmesi önemlidir. Özellikle gençlerimizin kültür gezilerine katılarak tarih ve kültür miraslarımızı tanıması ve sahip çıkmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.



Geziler Ekim ayına kadar devam edecek



Bu hafta 435 öğrenci Bilecik, 720 öğrenci de Çanakkale'ye gidecek. Öğrenci gruplarının yanı sıra kura ile belirlenen Sincan'da ikamet eden vatandaşlar da tercih ettikleri illeri gezmeye başladı. - ANKARA

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