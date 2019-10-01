Sincan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, motosikletteki iki kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesinde bulunan Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AD 8857 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 06 UM 911 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralanırken yaralılardan birinin ayağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 122 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesi yaparak ambulans ile Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Kazayı öğrenen yaralıların yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.