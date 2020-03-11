Sincan'da öğrenciler okullarda organik gübre üretecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincan'da öğrenciler okullarda organik gübre üretecek - Son Dakika

Sincan'da öğrenciler okullarda organik gübre üretecek

7 saat önce

Sincan Belediyesi, sıfır atık seferberliği kapsamında çocukların geri dönüşüm bilinciyle yetişmesi amacıyla okullara "mini kompost makinesi" hediye etti.

Sincan'da öğrenciler okullarda organik gübre üretecek, System.String[]

Sincan Belediyesi, sıfır atık seferberliği kapsamında çocukların geri dönüşüm bilinciyle yetişmesi amacıyla okullara "mini kompost makinesi" hediye etti. Artık okullarda öğrenciler organik atıklardan gübre üretebilecek.


Sıfır atık çalışmalarıyla ödül üstüne ödül alan Sincan Belediyesi, çalışmalarını bir adım daha öteye taşıdı. Çocuklara geri dönüşüm bilincini aşılamak için harekete geçen Sincan Belediyesi, ilçedeki 40 okula "mini kompost makinesi" hediye etti. Makineler Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle okullara kuruldu. Artık organik atıkları toplayacak olan öğrenciler, kompost makinesi yardımıyla gübre elde edebilecek. Ayrıca her hafta öğrenciler, 1. Sınıf Atık Getirme ve Kompost Merkezi'ni ziyaret ederek belediye çalışanları tarafından geri dönüşüm ve kompostlama konusu hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buluyor. Öğrenciler böylece sıfır atıkla ilgili yapılan çalışmaları yerinde görme ve uygulama imkanı yakalıyor. Kompostlama ile organik atıklar tekrar dönüşüme dahil edilerek değerlendiriliyor. Elde edilen gübre toprağın pH dengesini düzenliyor, toprak yapısını iyileştirilip zenginleştiriliyor. Ayrıca yağışın az olduğu ya da hiç olmadığı dönemlerde topraktaki nemi koruyup buharlaşmayı azaltıyor. Bitkilerin büyümesini hızlandırarak güçlenmelerine yardımcı oluyor.


"Çocuklarla bu işi daha ileriye taşıyacağız"


Atıkları birer hammadde olarak gördüklerini dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, geri dönüşüm konusunda özellikle ilkokul çağındaki çocuklara ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Ercan, "40 okulumuza kompost makinemizi hediye ettik. Çocuklarımız ısıl işlem görmemiş organik atıkları artık burada toplayıp, organik gübre elde edebilecek. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin bu işi nasıl sahiplendiğini biliyorum. Sincanlılar zaten bu işe gönül vermişti, artık çocuklarımızla beraber bu işi daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.


Bu arada Sincan'ın çeşitli semtlerine mobil atık getirme merkezleri kurma çalışmaları devam ediyor. Tekstil, cam, kağıt, plastik ve metal atıkların toplanacağı kumbaralar ekipler tarafından yerleştirildi. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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