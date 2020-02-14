Sincan'da okul bahçesi hayvanlarla renklendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincan'da okul bahçesi hayvanlarla renklendi - Son Dakika

Sincan'da okul bahçesi hayvanlarla renklendi

6 saat önce

Sincan Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmek için harekete geçti.

Sincan'da okul bahçesi hayvanlarla renklendi, System.String[]

Sincan Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmek için harekete geçti. Okulların bahçesi hayvanlarla renklendi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okul bahçelerinde hayvan besleyelim" çağrısına Sincan Belediyesi destek çıktı. Belediye ekiplerince tüm bakımları ve tedavileri yapılan iki can dostunu Yunus Emre İmam Hatip Lisesi sahiplendi. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmeyi amaçlayan proje öğrencilerin de yüzünü güldürdü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli veterinerler tarafından tüm bakımları yapılan kedi ve köpek için bir de kulübe inşa edildi. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:47 Kaynak: İHA
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