Sincan'da okul servis aracının evin duvarına çarpması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde okul servis aracının evin duvarına çarpması sonucu 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Saraycık Mahallesi'nde Etimesgut Halil İnalcık Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ramazan K'nin kullandığı 06 C 1848 plakalı okul servis midibüsü, 2435. Cadde kavşağında köşe başındaki apartmanın giriş katında yer alan dairenin duvarına çarptı.

Kazada servis aracındaki 10 öğrenci ile ev sahibi Şeref Sürücü yaralandı.

Yaralanan öğrencilerden ikisi ile ev sahibi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı, 8 öğrenciye 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Kaza sırasında eşi ile evlerinde uyuduklarını ifade eden Satı Sürücü, büyük bir gürültüyle uyandıklarını, doğal gaz borusunun patladığını sandıklarını söyledi.

Satı Sürücü, önce çocukları gördüğünü belirterek, kaza sonrası eşinin kafasından ve ayağından yaralandığını dile getirdi.