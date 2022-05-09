Sincan'da okul servis aracının evin duvarına çarpması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sincan'da okul servis aracının evin duvarına çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

09.05.2022 10:11
Sincan'da okul servis aracının evin duvarına çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde okul servis aracının evin duvarına çarpması sonucu 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde okul servis aracının evin duvarına çarpması sonucu 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Saraycık Mahallesi'nde Etimesgut Halil İnalcık Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ramazan K'nin kullandığı 06 C 1848 plakalı okul servis midibüsü, 2435. Cadde kavşağında köşe başındaki apartmanın giriş katında yer alan dairenin duvarına çarptı.

Kazada servis aracındaki 10 öğrenci ile ev sahibi Şeref Sürücü yaralandı.

Yaralanan öğrencilerden ikisi ile ev sahibi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı, 8 öğrenciye 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Kaza sırasında eşi ile evlerinde uyuduklarını ifade eden Satı Sürücü, büyük bir gürültüyle uyandıklarını, doğal gaz borusunun patladığını sandıklarını söyledi.

Satı Sürücü, önce çocukları gördüğünü belirterek, kaza sonrası eşinin kafasından ve ayağından yaralandığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Eskişehir-Ankara karayolunda zincirleme trafik kazası, 2 yaralı Son dakika haberi... Eskişehir-Ankara karayolunda zincirleme trafik kazası, 2 yaralı Sincan'da okul servis aracının bina duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı Sincan'da okul servis aracının bina duvarına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Halil İnalcık, Saraycık, Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sincan'da okul servis aracının evin duvarına çarpması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
09:35 Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı
09:34 Elon Musk attığı tweetle ne demek istedi: Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi!
09:32 Teşkilat'ın son bölümü nefesleri kesti! Halit'in oyunu Yıldırım'ın sonu oldu
09:28 Ali Nesin duyurdu: Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi
09:23 Metroda sigara içen gençlerle vatandaşlar arasında yaşanan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü
09:13 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler yaşandı? Volkan, Sarpça'dan ayrıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 10:17:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sincan'da okul servis aracının evin duvarına çarpması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement