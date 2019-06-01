Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi Hürriyet
Kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E.D.'nin kullandığı 06 VG 391 plakalı otomobil ile Fatih
Ö.'nün kullandığı 06 HD 9643 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
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