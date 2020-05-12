Sincan'da parklar ve sokaklar 20 yaş altı için hazır - Son Dakika

Sincan Belediyesi, ilçenin her tarafını dezenfekte ederek, parklar ve bahçeleri sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençler ve çocuklar için hazır hale getirdi.



Sincan Belediyesi, 14 Şubat'tan bu yana dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park ve bahçeler, bankamatikler, bankalar, metro istasyonları, duraklar, resmi ve sivil araçlar rutin olarak dezenfekte ediliyor. Çalışmalar aralıksız devam ederken, Sincan Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar için hummalı bir çalışma yürüttü. Önce korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında Sincan sokaklarında nefes aldı. Şimdi ise sıra gençlere ve çocuklara geldi. 20 yaş altı gençler ve çocuklar için esneklik iki grup halinde uygulanıyor. 0-14 yaş grubu Çarşamba günü yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Sincan'da çocuklar aileleri gözetiminde Sincan'ın yemyeşil ve hijyenik parklarında yürüyüp oyun oynayabilecek. Yine vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun hareket edecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda da aynı uygulama devam ettirilecek.



Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan günlerdir evlerinden ayrılmayarak kurallara harfiyen uyan Sincanlı gençlere ve çocuklara teşekkür ederken, parklar ve bahçeler dezenfekte edilerek gençlerin kullanımına hazır hale getirildi. - ANKARA