Sincan'da polis iki çocuk buldu
43 dakika önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri ailelerini bulamayan iki çocuk buldu.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:59 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde polis ekipleri ailelerini bulamayan iki çocuk buldu.
Alınan bilgiye göre, Sincan'da esnaf, 6 yaşlarındaki iki küçük kız çocuğunu fark etti. Çocukların ailelerine ulaşamayan esnaf, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede yaptıkları araştırmada çocukların ailelerine ulaşamadı. Polisler çocukları Polis Merkezine götürdü. Çocuklarının ailelerine ulaşılması için polis çalışma başlattı. - ANKARA
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