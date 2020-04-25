"Sincan'da Ramazan Akşamları" programı seyirciyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sincan'da Ramazan Akşamları' programı seyirciyle buluştu - Son Dakika

"Sincan'da Ramazan Akşamları" programı seyirciyle buluştu

6 saat önce

Sincan Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayında haneleri şenlendirdi.

Sincan Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayında haneleri şenlendirdi. Bir televizyon kanalında yayınlanan "Sincan'da Ramazan Akşamları" programı ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.


Sincan Belediyesinin Ramazan ayında evleri şenlendirdiği "Sincan'da Ramazan Akşamları" programının ilk konuğu Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan oldu. Ramazan ayı boyunca her akşam 21.30'da farklı konukların izleyicilerle buluşacağı programda Kur'an-ı Kerim okunarak ilahiler söylendi.


Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çeken Başkan Ercan, "Sincan bir Anadolu şehri. Metropol ilçe, yarım milyonun üzerinde nüfusa sahip olsa da Sincan, Anadolu'nun sıcak kasabalarında görmeye alıştığımız sıcaklığını hala muhafaza ediyor. Bütün Sincanlı kardeşlerimiz Ramazan'ı coşkuyla, dayanışmayla, birliktelik ruhuyla yaşar" dedi.


"Kimse Kendini Kimsesiz Hissetmesin" sözlerine tarihten örnekler vererek devam eden Başkan Ercan, " Bizler de kimsesizlerin kimsesi olma derdindeyiz. Kimse kendini kimsesiz hissetmesin. Bunu başardığımız ölçüde kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Vatandaşlarımıza şunu hatırlatmak isterim, Ramazan Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ay. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan, yaşayan bireyler haline ne kadar gelirsek bizim de aslında anlayışımız, zihniyetimiz hatta bağımsızlığımız daha da yükselir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Ramazan ayında yardımlaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Ercan, "Sosyal yardım, dayanışma Ramazan'ın en önemli yüzü. Yani zorda kalanın imdadına yetişmek, belediye imkanları çerçevesince aç ve açıkta kimsenin kalmasına gönlümüz razı olmaz. Kovid-19'dan dolayı ücretsiz izne ayrılanlar, işten çıkarılanlar, maddi anlamda zorlanan vatandaşlarımıza yetişmek için her sene yaptığımızın kat be kat üstünde yardım yapmaya çalışıyoruz. Binlerce kişiye gıda kolisi, sosyal destek kartı ile yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Yüzbinlerce maske dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.


Sincan'ı sanatın ve kültürün merkezi yapmak istediklerini belirten Başkan Ercan, "Bizim için sosyal belediyecilik, sanat, kültür, edebiyat çok önemli. İnşallah Allah o imkanı verirse Sincan'ı sanatın, kültürün, edebiyatın merkezi haline getirmek istiyoruz. Sanat ve kültür adına yaptığımız çok büyük yatırımlar var" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 03:41 Kaynak: İHA

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