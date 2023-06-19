Sincan'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika
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Sincan'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

19.06.2023 15:20

Ankara'nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sokaklar göle dönerken alt geçitleri su bastı. Su basan alt geçitlerden vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atarak geçti.

Sincan'da sağanak yağış hayatı felç etti: Vatandaşlar tehlikeyi göze aldı alt geçitten böyle geçti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağış Ankara'nın Sincan ilçesinde de kendini gösterdi. Sincan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle dönerken alt geçitleri su bastı. Su basan alt geçitlerden vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atarak geçti.

Kaynak: İHA
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Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sincan'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sincan'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika
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