Sincan'da sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Sincan'da sokak hayvanlarına mama desteği

Sincan Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için, belirlenen bölgelere mama, yem ve su desteğinde bulundu.

Sincan Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için, belirlenen bölgelere mama, yem ve su desteğinde bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarına mama desteğini sürdüren belediye ekiplerince Sincan'da belirli bölgelere mama, yem ve su bırakıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, sokağa çıkma kısıtı nedeniyle köpeklerine mama alamayan 65 yaş üstü vatandaşın talebi üzerine evine mama bırakıldığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak

Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı

Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı

TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak

Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı

AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor

Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık

Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek

Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var

Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek

Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi

Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi