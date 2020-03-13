Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı - Son Dakika

Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı
11 dakika önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi.
Alınan bilgiye göre, Sincan Lale Meydanı'nda 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye olayı gören vatandaşlar müdahale etti. Şahıs olayı duyarak toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı vatandaşların elinden aldı. Gözaltına altına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA
Son Dakika Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı