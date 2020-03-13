Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı - Son Dakika

Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı

11 dakika önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi.

Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı, System.String[]

Ankara'nın Sincan ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi.


Alınan bilgiye göre, Sincan Lale Meydanı'nda 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye olayı gören vatandaşlar müdahale etti. Şahıs olayı duyarak toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı vatandaşların elinden aldı. Gözaltına altına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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