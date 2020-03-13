Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı - Son Dakika

Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı
6 saat önce
Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı Ankara'nın Sincan ilçesinde genç bir kıza taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından darp edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:09 Kaynak: İHA
Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde genç bir kıza taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından darp edildi.
Alınan bilgiye göre, Sincan Lale Meydanı'nda 16 yaşındaki bir kıza taciz ettiği iddia edilen bir kişiye olayı gören vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Taciz ettiği iddia edilen şahıs çevreden olayı duyan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı vatandaşların elinden aldı. Taciz iddiasında bulunan kişi polis tarafından gözaltına altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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