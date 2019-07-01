Son Dakika Haberleri: Sincan'da taksi durağı kavgası kameralara yansıdı
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Sincan'da taksi durağı kavgası kameralara yansıdı

33 dakika önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde taksi durağı yüzünden çıkan kavga kameralara yansıdı.

Sincan'da taksi durağı kavgası kameralara yansıdı, System.String[]
Ankara'nın Sincan ilçesinde taksi durağı yüzünden çıkan kavga kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan'da taksi durağı kurulması yüzünden yaşanan tartışma nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya karışan bir kişi vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:57 Kaynak: İHA
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