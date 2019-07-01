Sincan'da taksi durağı kavgası kameralara yansıdı
33 dakika önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde taksi durağı yüzünden çıkan kavga kameralara yansıdı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:57 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde taksi durağı yüzünden çıkan kavga
kameralara yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sincan'da taksi durağı kurulması yüzünden yaşanan tartışma nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya karışan bir kişi vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı. - ANKARA
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