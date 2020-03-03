Sincan'da tartışma cinayetle bitti - Son Dakika
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Sincan'da tartışma cinayetle bitti

6 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan tartışma sonucunda silahla vurulan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler.

Sincan'da tartışma cinayetle bitti, System.String[]

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan tartışma sonucunda silahla vurulan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler.

Alınan bilgiye göre, Sincan Organize Sanayi bölgesinde bulunan tır garajında esnaflık yapan Fikret A. ve Yusuf A. ile bir kişi arasında tartışma yaşandı. Fikret A. ve Yusuf A. tartıştıkları kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Fikret A. ve Yusuf A. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
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