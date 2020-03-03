Sincan'da tartışma cinayetle bitti - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan tartışma sonucunda silahla vurulan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler.

Alınan bilgiye göre, Sincan Organize Sanayi bölgesinde bulunan tır garajında esnaflık yapan Fikret A. ve Yusuf A. ile bir kişi arasında tartışma yaşandı. Fikret A. ve Yusuf A. tartıştıkları kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Fikret A. ve Yusuf A. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.