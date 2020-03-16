Sincan'da temizlik seferberliği başlatıldı - Son Dakika
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Sincan'da temizlik seferberliği başlatıldı

13 dakika önce

Sincan Belediyesi korona virüs tehdidine karşı tüm ilçede temizlik seferberliği başlattı.

Sincan'da temizlik seferberliği başlatıldı, System.String[]

Sincan Belediyesi korona virüs tehdidine karşı tüm ilçede temizlik seferberliği başlattı. Caddeler ve sokaklar dezenfekte edildi. Sincan'da toplu taşıma araçlarından konak ve kıraathanelere kadar her yer dezenfekte ediliyor.


Sincan Belediyesi, korona virüs salgınından vatandaşın etkilenmemesi için günler öncesinden çalışmalara başladı.


İlçede toplu taşıma hizmeti veren dolmuşlar, taksiler ve vatandaşların topluca zaman geçirdiği konaklar ve kıraathaneler tedbir amaçlı dezenfekte edildi. Okullar, camiler, park ve bahçeler, konferans salonları, otobüs durakları ve sosyal tesislerde ilaçlama çalışması yapıldı. Dezenfekte çalışmaları toplu alanlarla sınırlı kalmadı. Cadde ve sokaklar da ilaçlı su ile yıkanıp dezenfekte edildi. Sincan Belediyesi salgın hastalığın yayılma ihtimaline karşı kültürel ve sosyal etkinlikleri geçici olarak durdurma kararı almıştı.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuyla ilgili açıklama yaptı. Ercan, halkın sağlığı için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Sincanlıların tehdide karşı önlem amaçlı kalabalık ortamlarda bulunmamasını öneriyoruz. Dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Halkımızı panik yapmamaya, bilimsel temeli olmayan söylentilere inanmamaya, doğru ve tam bilgi için Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililerimizi takip etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
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