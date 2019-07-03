Son Dakika Haberleri: Sincan'da trafik kazası; 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sincan'da trafik kazası; 1 yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sincan'da trafik kazası; 1 yaralı, System.String[]
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan İlçesi Plevne Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 34 RU 5025 plakalı araç park halindeki 06 JAM 92 plakalı minibüse çarptı. 34 RU 5025 plakalı araç sürücüsü Muhammet K. yola aniden çıkan yayaya çarpmamak isterken 50 yaşında yayaya çarptıktan sonra park halinde bulunan 06 JAM 92 plakalı araca çarptı. Kolundan yaralanan 50 yaşlarındaki kadın kaza yerine gelen sağlık ekipleri en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:17 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu Ankara'da 9 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:33:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sincan'da trafik kazası; 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]