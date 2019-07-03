Sincan'da trafik kazası; 1 yaralı
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:17 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan İlçesi Plevne Mahallesi
Pazar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 34 RU 5025 plakalı araç park halindeki 06 JAM 92 plakalı minibüse çarptı. 34 RU 5025 plakalı araç sürücüsü Muhammet K. yola aniden çıkan yayaya çarpmamak isterken 50 yaşında yayaya çarptıktan sonra park halinde bulunan 06 JAM 92 plakalı araca çarptı. Kolundan yaralanan 50 yaşlarındaki kadın kaza yerine gelen sağlık ekipleri en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA
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