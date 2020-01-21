Sincan'da "Umudun Kanatları"na dart eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincan'da 'Umudun Kanatları'na dart eğitimi - Son Dakika

Sincan'da "Umudun Kanatları"na dart eğitimi

6 saat önce

Sincan Belediyesi özel bireylere kol kanat germeye devam ediyor.

Sincan'da

Sincan Belediyesi özel bireylere kol kanat germeye devam ediyor. Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu, dart sporu ile tanıştı. Öğretmenleri eşliğinde dart sporunun inceliklerini öğrenen gençler heyecan yaşadı.


Tiyatro sahnesinde gösterdikleri performansla büyük alkış alan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Grubu, dart ile stres atıyor.


Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu; "Mutlu Çarşamba Projesi" bünyesinde çeşitli sportif etkinliklerine katılıyor.


Sincan Belediyesi ile Sincan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Umudun Kanatları, dart sporunu öğrenme fırsatı buldu. Sincan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte keyifli vakit geçiren grubun mutluluğu gözlerinden okundu.


Sincan Belediyesi engelli vatandaşların sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması için çeşitli projelere imza atıyor. Engelli bireyler sportif etkinliklerin yanında satranç dersleri alıyor, çeşitli sergiler açıyor, sema gösterileri düzenliyor. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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