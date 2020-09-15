Sincan'da 'Yarım Elma Hayır Çarşısı' açılıyor - Son Dakika

Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak adına çalışmalarını arttırarak ilçede "Yarım Elma Hayır Çarşısı" açıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi, yardım kolilerinden, sıcak yemek, yakacak hatta kıyafet yardımına kadar tüm imkanlarını seferber ederek gönülleri fethetmeye devam ediyor. Yarım Elma Hayır Çarşısı'nda gıda, giyim, kırtasiye, temizlik gibi tüm ihtiyaçlara yönelik malzemeler raflarda yerini aldı. Sosyal destek kartı olmayan yardıma muhtaç aileler hayır çarşısından yararlanabiliyor. Yardım almak isteyen vatandaşlar Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek ihtiyaçlarını bildiriyor, gerekli bilgileri alındıktan sonra ailelerin incelemesi yapılıyor. Daha sonra ihtiyaç listesi oluşturularak aileler çarşıya yönlendiriliyor. Hayır çarşısındaki görevliler, listede belirtilen ihtiyaç malzemelerini hazırlayarak yardım edilecek kişilere teslim ediyor. Ayrıca okul açılma döneminde aileler çocuklarının okul ihtiyaçlarını bu çarşıdan karşılayabilecek. Bayramlarda da kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılarak çocuklar mutlu edilecek.

Kapılar hayırsever vatandaşlara da açık

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Yarım Elma Çarşısında incelemelerde bulundu. İşleyiş hakkında bilgi alan Başkan Ercan, "Gıdadan giyime her şeyin yer aldığı, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize alışveriş imkanı sunacak Sincan Yarım Elma Hayır Çarşımızı ziyaret ettik. Yıl içerisinde belediyemize müracaat etmiş, Sosyal Destek Kartı olmayan yardıma muhtaç ailelerimize temizlik ve gıda yardımının yanı sıra okul açılma döneminde çocuklarımıza kırtasiye, giyim ve ayakkabı yardımı yapacağız. Hayırsever vatandaşlarımız da destek olabilecek. Sincan Yarım Elma Hayır Çarşımız yakında hizmete açılacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA