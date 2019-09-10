Son Dakika Haberleri: Sincan'da yumruklu kavga kamerada
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Sincan'da yumruklu kavga kamerada

1 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahalesi ile son buldu.

Sincan'da yumruklu kavga kamerada, System.String[]

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahalesi ile son buldu. Kavga kameralara da yansıdı.


Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup ile yabancı uyruklu bir şahıs cadde üzerinde sohbet ederken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada yumruklar konuştu. Bölgede görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahalesi ile kavga son buldu.


Lale Meydanı yakınlarında yaşanan kavga, bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı. - ANKARA

Ankara, Sincan, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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