Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi uygulanacak - Son Dakika
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Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi uygulanacak

20.05.2022 21:14
Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Ankara'nın Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İvedik- Polatlı içme suyu hattı çalışması esnasında oluşan arıza nedeniyle Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin bir kısmında, yarın saat 13.00'e kadar basınç düşüklüğü ve buna bağlı olarak su kesintisi yaşanacak.

Söz konusu kesintiden, Sincan'da Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Mevlana, Gökçe, Törekent, Osmaniye, Menderes, Çoğlu, 29 Ekim, Adalet, Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak mahalleleri ile Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Etimesgut'ta Eti Mahallesi'nin tamamı ile Şeker, Altay, Tunahan ve Eryaman Evleri'nin üst kotları, Yenimahalle'de ise Batı Sitesi Mahallesi'nin tamamı ile Yenibatı Mahallesinin bir kısmı etkilenecek.

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Kaynak: AA

Polatlı, Sincan, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi uygulanacak - Son Dakika


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