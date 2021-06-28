Sincan Fen Lisesine Kavuşuyor! - Sincan Belediyesi28 Haziran 2021 tarihinde yayınlandı. İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Tamam Gizlilik politikası
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Sincan Fen Lisesine Kavuşuyor! - Son Dakika