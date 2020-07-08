Sincan grafiti ile renkleniyor - Son Dakika

Sincan grafiti ile renkleniyor

Grafiti sanatının en güzel örnekleri Sincan'da alt geçit ve kavşaklarda sergileniyor.

Grafiti sanatının en güzel örnekleri Sincan'da alt geçit ve kavşaklarda sergileniyor. Rengarenk duvarlar görenleri hayran bırakıyor.

Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek


Sincan Belediyesi, ilçeyi sanatla buluşturuyor. Çevreyle uyumlu, estetik ve sanatsal dokunuşlar alt geçit ve kavşaklardaki soğuk ve gri duvarları renklendiriyor. İstasyon Alt Geçidi ile Atatürk Caddesi üzerindeki kavşaklar grafiti sanatçısı ve ekibinin çalışmaları ile görsel şölene dönüştü. Grafiti sanatçısı tarafından yapılan 3 boyutlu çalışma ile alt geçit duvarlarına deniz altı resmedildi. Alt geçidi kullanan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cadde ve kavşak üzerindeki duvarlara ise Sincan'a özgü eserler resmediliyor. Lale Meydanı'nda bir alan amatör müzisyenler için ayrıldı, o bölgeye grafiti ile çeşitli müzik figürleri işlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da yapılan çalışmaları inceleyerek, grafiti sanatçısından bilgi aldı.


Sincan'ın marka değerini yükseltecek dev yatırımların devam ettiğini ifade eden Başkan Ercan, bir yandan da ilçeyi güzelleştirmeye yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Başkan Ercan, "Sincanımızın estetik görünümüne katkı sağlayacak sanatsal çalışmalara önem veriyoruz. İlçemize görsel bir şölen katmak için kavşak ve alt geçitlerimizde grafiti çalışmalarını içeren yeni bir projeyi uygulamaya başladık. Emeği geçen sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Atatürk Caddesi, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sincan grafiti ile renkleniyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
18:30
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
17:54
Gelibolu'da yangından sonra ikinci tehlike! Dereler temizlenmezse köyler ve tarlalar sular altında kalabilir
17:53
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
15:56
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 18:43:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sincan grafiti ile renkleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]