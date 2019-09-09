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Sincan Hayvanat Bahçesi'ne yeni üyeler katıldı

36 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi'nin en yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı.

Sincan Hayvanat Bahçesi'ne yeni üyeler katıldı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi'nin en yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı.


Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan 5 rakun, 1 pamuk başlı tamarin maymunu ve 2 Ankara kedisi yavrusu ziyaretçilerini bekliyor. Yeni üyelerle birlikte Sincan Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan varlığı 815'e yükselirken, hayvan türü de 65'e ulaştı. Yeni doğan yavrular için barınak koşullarının uygun hale getirildiği Hayvanat Bahçesi'nde Başkentlileri karşılayan minik yavrular, bakıcıların da göz bebeği oldu.


Barınaklardaki hayvan türlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte gerekli genişletme, bakım-onarım ve zemin düzenleme çalışması yaptıklarını belirten Hayvanat Bahçesi yetkilileri, "Nesli tükenmekte olan hayvanları koruma altına almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunu sağlayabilecek donanıma ve B sınıfı ruhsata sahibiz. Hayvanat Bahçesi'ne 6 ay önce gelen pamuk başlı tamarin maymunundan ilk kez yavru almanın sevincini yaşıyoruz. 5 tane de yavru rakun dünyaya geldi. Hepsi birbirinden sağlıklı. Yeni doğan yavrulara vatandaşların ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Ankaralıları ve Ankara'yı ziyarete gelen tüm vatandaşlarımızı Sincan Hayvan Bahçesi'ni ziyaret etmeye davet ediyoruz" dediler. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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