Sincan Hayvanat Bahçesi'nin Yeni Misafirleri Geldi

Sincan Hayvanat Bahçesi
'ne, aralarında velvet maymunu, Guinea pig hamster, Hollanda
tavşanı, ankut güvercini, albino Afrika
cüce kirpi, cennet papağanı ve kızıl tilkinin de yer aldığı yeni hayvanlar getirildi. Ankara
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, B Sınıfı Ruhsatı alan Sincan Hayvanat Bahçesi'ne, Altınköy'den 1 sıpa, Tarım ve Orman Bakanlığından 2 velvet maymunu, 1 albino Afrika cüce kirpi, 1 kızıl tilki, 10 ankut güvercini, hayırsever bir vatandaştan alınan 1 cennet papağanı getirildi.
Yeni getirilenlerle birlikte hayvanat bahçesindeki hayvan sayısı 860'a, tür sayısı da 53'ten 64'e yükseldi.
Barınaklardaki hayvanların özelliklerine göre gerekli genişletme ve zemin düzenleme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, yeni üyelerin daha elverişli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için barınak koşulları da iyileştiriliyor.
Her gün 06.00-24.00 saatleri arası açık olan ve ailelerin piknik yapma imkanı buldukları hayvanat bahçesine farklı türlerin getirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.