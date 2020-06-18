Sincan Hayvanat Bahçesine 7 yıl aradan sonra bir flamingo katıldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sincan Hayvanat Bahçesi'nde, 7 yıl aradan sonra bir flamingo yavrusu dünyaya gözlerini açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Orman Çiftliği'nden Sincan Hayvanat Bahçesine getirilen flamingo ailesi, 7 yıl sonra ilk kez kuluçka süresini tamamlayarak bir yavru dünyaya getirdi.

Hayvanat Bahçesi, flamingo yavrusundan sonra 3 alageyik, 1 Ankara keçisi ve 4 cüce keçi yavrusu ile yeni ve sevimli üyeleriyle daha da genişledi.

Sincan Hayvanat Bahçesi ve Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, flamingoların yuva yapmasını kolaylaştırmak için her türlü fiziki alt yapıya sahip olduklarını belirtti.

Şener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçilerine kapılarını kapatmak zorunda kaldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1 Haziran'dan itibaren misafirlerini tekrar ağırlamaya başladı. Bu süreçte Sincan Hayvanat Bahçemizde 12 tane yeni üye bünyemize katıldı. En son dünyaya gelen Flamingo yavrusu 7 yıl sonra Sincan Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez yumurtadan çıkan yavru oldu. Başkentlileri yeni dünyaya gelen yavrularımızla birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Sincan Hayvanat Bahçemiz yılın her günü ücretsiz olarak tüm Ankaralılara hizmet vermektedir."

Anadolu Vaşağı, Rakun, Deve, Lama, Flamingo gibi egzotik türlerin yanında Ankara'ya özgü Ankara Tavşanı, Ankara Kedisi, Ankara Keçisi ve Ankara Güvercini gibi endemik türlerin de yer aldığı Sincan Hayvanat Bahçesi, yaz sezonunda 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.