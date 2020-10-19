Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa ülkeleriyle "güneş enerjisi ile yapay zeka teknolojileri" geliştirecek - Son Dakika

Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Projesi ile güneş enerji sistemlerinin çalışması sırasında oluşabilecek arıza ve aksaklıklar, yapay zeka teknolojileriyle önceden tespit edilebilecek.

Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Proje Çağrısı kapsamında "Innovative And Smart Maintenance In Solar Energy Systems" isimli proje 239 başvuru arasından kabul edildi. Projenin toplam bütçesi 278 bin 948 avro oldu.

Güneş enerji sistemlerinde yeni dönem

Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projede, Türkiye, İngiltere, Fransa ve Yunanistan'dan ortakların katılımıyla, güneş enerjisi sistemleri ve yapay zeka uygulamaları bir araya getirilecek.

Projede, güneş enerji sistemlerinin çalışması sırasında oluşabilecek arıza ve aksaklıkların, yapay zeka teknolojileriyle önceden tespit edilmesini sağlayacak bir altyapı hazırlanacak.

Sistemin oluşturulmasının ardından gerek mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim kademesinde, gerek yükseköğretim kademelerinde, gerekse organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler seviyesinde bakım, onarım ve planlama işlemlerine yönelik eğitimler düzenlenecek. Projenin çıktıları tüm ortak ülkelerde yaygınlaştırılacak.

Projenin ortakları

Türkiye'den Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, Hacettepe Üniversitesi (1. ASO OSB MYO), Ankara Sanayi Odası 1. OSB Bölge Müdürlüğü, Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ASO Teknik Koleji, İmpektra Bilişim, İngiltere'den North West Region College, Fransa'dan Oryx Data ve Yunanistan'dan National Technical University of Athens ortaklığında yürütülecek.

Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, geleceğin en önemli konularından ikisi olan yenilenebilir enerji kaynakları ile yapay zeka konularını bir araya getiren projeyi ortaya çıkarmanın önemine işaret etti. Yıldırım, projenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen, Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Dr. Serkan Savaş'a teşekkür etti.