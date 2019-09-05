Son Dakika Haberleri: Sincan'ın meşhur kavunları artık Yenikent pazarında
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Sincan'ın meşhur kavunları artık Yenikent pazarında

25 dakika önce

Rengiyle, tadıyla ve kokusuyla meşhur Sincan'ın Yenikent kavunları görücüye çıkıyor.

Sincan'ın meşhur kavunları artık Yenikent pazarında, System.String[]

Rengiyle, tadıyla ve kokusuyla meşhur Sincan'ın Yenikent kavunları görücüye çıkıyor. Yenikent ve Temelli'de ekilen kavun ve karpuzlar, Yenikent pazarında tüketiciyle buluşuyor.


Haftanın 7 günü hizmet veren Yenikent pazarında toptan ve perakende karpuz ve kavun satışı yapılıyor. Yoğun talep gören pazarda satışların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de gerekli önlemleri alıyor. Alışveriş yapan vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür ettiler.


Başkan Ercan yaptığı açıklamada "Tadıyla, tazeliğiyle Yenikent ve Temelli'de yetişen kavun ve karpuzlar tüketicinin ilgisini çekiyor. Sadece Sincan değil, Ankara halkı da Yenikent'te kurulan kavun-karpuz pazarından alışveriş yapmayı tercih ediyor" dedi. - ANKARA

Yenikent, Ankara, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:08 Kaynak: İHA
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