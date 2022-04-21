Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi görücüye çıktı - Son Dakika
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Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi görücüye çıktı

21.04.2022 13:43
Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi görücüye çıktı

Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi görücüye çıktı Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliği ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri 400 kedi kapasitesiyle Ankara'da bir ilk olan Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi görücüye çıktı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliği ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri 400 kedi kapasitesiyle Ankara'da bir ilk olan Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Hayvan hakları konusunda kapsamlı çalışmalar yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik sorunları çözüme kavuşturmak için tüm paydaşlarla ve hayvanseverlerle iş birliği yapmaya ve diyalog sürecini güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde kapılarını açan ve 400 kedi kapasitesiyle Ankara'da bir ilk olan Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi, STK'ler başta olmak üzere gönüllü hayvanseverleri ağırlamayı sürdürüyor.

Merkezde sahiplendirme işlemi de yapılıyor

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının ev sahipliğinde son olarak merkezi, Çankaya Veteriner İşleri Müdürü Emre Demir, Yenimahalle Veteriner İşleri Müdürü İlker Çelik, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydın, Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Av. İpek Yılmaz, Ankara 2 No.lu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Murad Turan ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildiği merkezde tedavisi tamamlanan hayvanların sahiplendirme işlemleri de gerçekleştirilirken yalnız başına yaşamayacak durumda olan kedilerin ise bakımı üstleniliyor.

721 metre karelik alana kurulu Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde muayene odaları, ameliyathane, kedi tedavi, karantina ve sahiplendirme üniteleri ile personel için dinlenme birimleri olduğunu belirterek gönüllü hayvanseverlere merkezi gezdiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak her ayın ikinci haftasında gönüllü hayvanseverlerle birtakım etkinliklerde bulunuyoruz. Bugün de 400 kedi kapasiteli Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezimizi, Ankara'da bulunan barolarımızdan, Veteriner Hekimler Odası ve ilçe belediyelerimizden gelen konuklarımıza tanıttık. Bu merkezde Başkent 153 üzerinden gelen kaza veya travma geçiren kedileri kabul ediyoruz. Kazaya uğrayan kedilerin tedavilerinin yapıldığı merkez, kısırlaştırma ve sahiplendirme merkezi olarak da hizmet veriyor."

Paydaşlardan merkeze tam not

Merkezi ziyarete gelen kurum ve kuruluşların temsilcileri; sahipsiz, travmaya maruz kalmış ya da yaralı kedileri tedavi ederek kısırlaştırma işlemi yapılan son model ekipmanlarla donatılmış merkeze tam not verdi.

Sahipsiz sokak kedileri için Başkent'te ilk kez kurulan merkezin özel hastane formatında olduğuna dikkat çeken Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydın ise "Gerçekten güzel ve sağlıklı bir merkez olmuş. Tüm eşya ve cihazlar pırıl pırıl ve yepyeni. Hekim arkadaşların yüzünde o cihazları kullanarak kedileri sağlığına kavuşturmak için büyük bir heyecan ve şevk var. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığımızın eline sağlık" dedi.

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Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Sincan, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi görücüye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi görücüye çıktı - Son Dakika
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