Sincan kırmızı çizgisini çekti - Son Dakika

2021'de de Trafik Haftası kapsamında yaya önceliği vurgulandı. Sincan Belediyesi 30 Mart'ta yaya önceliği için kırmızı çizgisini çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her yıl yaya önceliğini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdikleri uygulamalara 2021'de bir yenisini ekledi ve uygulama için hem valiliklere resmi yazı yolladı hem de sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak duyurusunu yaptı. Sincan Belediyesi de bu farkındalık uygulaması ile ilgili hızlı bir aksiyon aldı. Sincan Belediyesi "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" diyerek, okul ve yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, kavşak giriş ve çıkışlarında ilk geçiş hakkını yayalara vermeye özen göstermek gibi konularda farkındalık oluşturmak için uygulamaya katıldı.

İlçe protokolünden büyük ilgi gören uygulama nedeniyle Sincan Belediyesi 30 Mart günü Trafik Haftası'nda Semiha İsen Ortaokulu çevresindeki Atatürk Caddesi'nde bir program düzenledi. Yapılan program Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Albayrak, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım ve Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Duman'ın katılımıyla gerçekleşti. - ANKARA