Sincan Lalelerle Rengarenk

Sincan Belediyesi tarafından ekilen lale soğanlarının çiçek açması ile ilçe rengarenk oldu.

Sincan Belediyesi tarafından ekilen lale soğanlarının çiçek açması ile ilçe rengarenk oldu.



Sincan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park ve yeşil alanlara dikilen laleler, şehri adeta renk cümbüşüne çevirdi. Rengarenk lalelerin güzelliğine bakarak stres atan Sincanlılar, anı fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmiyor. Sincan'ın simgesi haline gelen laleler toprakla buluşmaya devam edecek. Mayıs ayı sonuna kadar çiçek vermeyi sürdürecek laleler, daha sonra mevsimlik çiçeklerle değiştirilecek. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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