Başkent'e bu yollar çok yakıştı: sincan osb-yenikent sanayi sitesi arası trafiğe açıldı - Son Dakika

Başkent'e bu yollar çok yakıştı: sincan osb-yenikent sanayi sitesi arası trafiğe açıldı

ANKARA - Başkentliler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ulaşım projeleriyle birer birer buluşuyor. Yeni yol, kavşak ve alt geçitlerle Başkent trafiğini rahatlatan ve güvenli sürüş sağlayan önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi son olarak Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)- Yenikent Sanayi Sitesi yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Gidiş dönüş 4 bin metrelik yolun trafiğe açılmasıyla Akköprü'den başlayarak Yenikent çıkışına kadar Fatih Mehmet Sultan Bulvarı (İstanbul Yolu) gidiş-dönüş 4 şeritli oldu. Başkan Yavaş, "Sincan OSB-Yenikent yolunda yıllardır trafik sıkışıklığı yaşanıyor, insan hayatı riske atılıyordu. Çalışmalarımızı tamamladık, yolumuzu hizmete açtık. Sırada Başer Kavşağı- Ayaş Yolu bağlantısı katlı kavşağı var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, merkez ve ilçelerde gerçekleştirdiği yeni yol, kavşak ve alt geçit projeleriyle Başkent trafiğini daha güvenli hale getiriyor.

Başkentlileri arka arkaya yeni ulaşım projeleriyle buluşturan ve proje önceliklerinin 'insan hayatı ve insan sağlığı' olduğunu söyleyen Başkan Yavaş, kentin dört bir tarafında devam eden çalışmalara her gün bir yenisini ekliyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Ankara trafiğine nefes aldıracak Sincan OSB Kavşağı-Yenikent Sanayi Sitesi Kavşağı arasında gidiş-dönüş toplam 4 bin metre (4 km) uzunluğunda yol genişletme çalışmalarını tamamladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden güvenli yol çalışmalarının önemine dikkat çeken ve yeni bir katlı kavşak müjdesi daha veren Başkan Yavaş, Başkentlilere şu sözlerle seslendi:

"Sincan OSB-Yenikent yolunda yıllardır trafik sıkışıklığı yaşanıyor, insan hayatı atılıyordu. Çalışmalarımızı tamamladık, toplam 4 bin metrelik gidiş-dönüş 4 şeritli yolumuzu hizmete açtık. Sırada Başer Kavşağı-Ayaş Yolu bağlantısı katlı kavşağı çalışmamız var."

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkan Yavaş'ın açıklamalarının ardından Devrimciler Caddesi-Ayaş yolu bağlantısında yapılacak katlı kavşak (Başer Kavşağı) için de çalışmalara başladı. Türk Kızılayı Caddesi'nde iki köprülü kavşak çalışmasını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, kısa bir süre içinde Etimesgut İstasyon Caddesi'nde çalışmalara başlayacak.

4 şeritli yolda konforlu ve güvenli ulaşım

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin ağustos ayında başladığı Sincan OSB Kavşağı-Yenikent Sanayi Sitesi Kavşağı arasında kalan güzergah kısa sürede trafiğe açıldı.

Yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Akköprü'den Yenikent çıkışına kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) gidiş-geliş 4 şerit oldu. Başkan Yavaş'ın hayata geçirdiği ulaşım projeleriyle Başkent'te konforlu ve güvenli ulaşım ile hem yakıt tasarrufu sağlanacak hem de bu sayede ülke ekonomisi kazanacak.

Hedef: trafik akışı sağlanarak kazaların önüne geçmek

Büyükşehir Belediyesinin Ayaş Yolu'nun trafik yoğunluğunu sona erdirmek için başlattığı çalışmalar adım adım ilerlerken, Başkentliler; Ayaş, Güdül ve Beypazarı istikametinde bundan sonra trafik sıkışıklığı yaşamayacak.

Kesintisiz trafik akışı sayesinde kazaların önlenmesini de amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bölge trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacak. Uzun yıllardır trafik çilesi yaşayan bölge sakinleri ve esnafı, yolun açılmasıyla birlikte saatlerce trafikte beklemeyeceklerini belirterek, düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-Kemal Doli: "16 senedir Yenikent'te yaşıyorum. Yenikent'e yapılan alt ve üst yapı yatırımlarıyla hem daire fiyatları arttı hem de Yenikent'in çehresi değişti. Böyle bir hizmetin Yenikent'e yapılacağı aklıma gelmezdi. Burası Ankara'nın en güzel semtlerinden birisi oldu. Çok mutluyuz, çok memnunuz. Mansur Başkan hiçbir ayrım gözetmeden tam bir kamu hizmeti yaptı. Buraya getirdiği hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz."

-Harun Taşpınar: "Yenikent'te oturuyorum. 8 şeritten oluşan otoban gibi yolumuz oldu. Diğer yollarda da çalışmalar devam ediyor. Bunlardan çok memnunuz. Taksici esnafı olarak Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz."

-Koray Yüksel: "Yolun daha akışkan olması trafik kazalarını engelleyen bir unsur. Sabah ve akşam yoğun saatlerde sıkıntı çekiyorduk. Şu anda yapılan hizmetle bütün trafik sıkışıklığı artık geçmişte kaldı."

-Hakan Arun: "7 yıldır Yenikent'te oturuyorum. Nüfus artışıyla orantılı olarak trafik yoğunluğu da arttı. Bu yolda bir kaza veya ufak bir otomobil arızası olduğu zaman çok sıkıntı çekiyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

-Ramazan Taşkın: "Sincan'da minibüs şoförlüğü yapıyorum. Yenikent'e yapılan yol trafiği rahatlatarak bölgeye müthiş bir faydası oldu. Önceleri 2 gidiş, 2 geliş olan yol şimdi 4 gidiş ve 4 geliş şeklinde düzenlendi. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkürlerimizi iletiyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bölgede kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını da kısa sürede tamamlayacak.